Sport – Il Barcellona ha messo nel mirino un giocatore che piace all’Inter. La strategia…

Bilanciare entrate ed uscite. Lo devono fare tutti i club in chiave Fair play finanziario e deve farlo anche il Barcellona. Da settimane e settimane si parla di Lautaro Martinez come primo obiettivo blaugrana. Ma il club catalano deve pareggiare le entrate. E 130 mln di incasso non sono proprio una passeggiata di salute da incassare in un momento come questo.

Il quotidiano Sport parla proprio di questo e sostiene che ogni volta che verrà acquistato un giocatore se ne cederà un altro per bilanciare. Intanto il club catalano studia Jeremie Boga. Il quotidiano sportivo scrive: “La società ha una corsia preferenziale con il Sassuolo e il giocatore sta diventando una delle ali più importanti del campionato italiano. Il club sta studiando questa operazione con uno scambio di uno dei giovani della cantera. Ma deve tutto chiudersi entro il 30 giugno perché si possa mettere a bilancio. Il Napoli però sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 mln e l’Inter, che ha ottimi rapporti con la società emiliana, si è interessata allo stesso calciatore. Con lui hanno parlato anche Lione e Lille, ma tutto fa pensare che aspetterà una mossa del Barça“.

(Fonte: Sport)