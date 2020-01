Inter, è Boga il nome nuovo per l’attacco: c’è già la cifra. Goal: “Ci si proverà se…”

Con il rientro di Alexis Sanchez ora l’Inter può contare su diverse alternative in avanti. Con un occhio sempre al futuro di Matteo Politano, che potrebbe lasciare Milano già a gennaio. E nel caso in cui questo scenario dovesse concretizzarsi, il club di Viale della Liberazione avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Jeremie Boga, talentuoso centravanti del Sassuolo. Spiega Goal.com: “L’ivoriano non sarebbe una novità assoluta per Antonio Conte che lo allenò per un periodo al Chelsea. Il tecnico salentino lo fece esordire in Premier League nell’agosto 2017, finora unica apparizione con i ‘Blues’.

Il Chelsea può sfruttare una clausola di riacquisto a 15 milioni di euro, mentre il prezzo per eventuali altri acquirenti sarebbe di circa 23 milioni. Un tentativo dell’Inter dipenderà dalle mosse che il club deciderà di compiere riguardo al reparto avanzato, dove Lautaro e Lukaku sono stati costretti agli straordinari dalla lunga defezione di Alexis Sanchez. Ma l’Inter non è l’unica italiana interessata a Boga: su di lui anche il Napoli, destinazione gradita come rivelato dal suo agente qualche tempo fa. Da superare la concorrenza tutta inglese composta dall’Everton di Ancelotti e dal Brighton”.