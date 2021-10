Ts – Inter, l’obiettivo di Inzaghi. Un anno fa Conte e i giocatori decisero…

Ieri ad Appiano non è stato tempo di analisi, oggi il tecnico nerazzurro parlerà alla squadra con un obiettivo chiaro

Archiviata la prima sconfitta in campionato, l'Inter si appresta a vivere una settimana importante. I nerazzurri domani affronteranno lo Sheriff, gara fondamentale per il cammino in Champions. Come sottolinea Tuttosport, ieri ad Appiano non è stato tempo di analisi. "Oggi l’allenatore affronterà l’argomento di petto con i giocatori. L’obiettivo è far scoccare la scintilla, come accaduto un anno fa a Reggio Emilia con il Sassuolo quando Conte e i giocatori - dopo aver perso a San Siro col Real - si parlarono e decisero di mandare in soffitta il progetto tattico “giochista” delle prime giornate che lasciava troppo scoperta la difesa".