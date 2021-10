Inter e le nazionali, Inzaghi ha pagato dazio. Nella prossima sosta il problema…

Durante la sosta il tecnico ha lavorato con pochissimi uomini a disposizione

Si è fatta sentire ed è stata determinante la sosta per le nazionali. Nelle due settimane di stop, Simone Inzaghiha potuto lavorare con pochi uomini a disposizione e ha dovuto fare i conti con il rientro dei sudamericani avvenuto soltanto venerdì sera. Contro la Lazio si è vista una squadra stanca nelle gambe ma anche nella testa. "Le due settimane con più di mezza squadra in giro per il mondo sono un ricordo che ha lasciato strascichi negativi. Nella prossima sosta, con due sole gare (e non tre) per le selezioni sudamericane, il problema non si porrà, ma stavolta Inzaghi ha pagato dazio: Sarri nell'undici iniziale aveva tre convocati dalle nazionali, Simone otto", sottolinea il Corriere dello Sport.