GdS – Inter, occhi puntati su Empoli: nel mirino Parisi, Baldanzi e Vicario

Anche in questa stagione l'Empoli è riuscito a mettere in vetrina numerosi giovani talenti , creciuti in casa o acquistati a prezzi contenuti, pronti ora a spiccare il volo verso una big. Tra queste c'è anche l'Inter che, secondo La Gazzetta dello Sport, ha segnato in agenda tre nomi.

Il primo è un profilo seguito da tempo, ovvero l'esterno sinistro Fabiano Parisi: "Non è una novità di quest'anno. Si è distinto già nella passata stagione e non sorprenderebbe un possibile addio in estate. La Lazio l'ha seguito a lungo prima di prendere Luca Pellegrini, mentre Inter, Juventus e Napoli continuano a tenerlo d'occhio. L'Empoli ha già fissato il prezzo: non meno di 10 milioni". Il secondo è il talento emergente di questa stagione: Tommaso Baldanzi. "Diciannove anni, quattro gol all'attivo di cui uno a San Siro per battere l'Inter. Un ottimo biglietto da visita per Tommaso Baldanzi, gioiello dell'Empoli, destinato a non rimanerci a lungo. È tra i profili valutati dal Napoli, ma anche l'Inter è vigile sull'evolversi della situazione". Infine, il portiere Guglielmo Vicario: "Ha stregato tutta l'Italia con le sue parate e gli ammiratori non mancano. Juventus, Napoli, Roma e Inter sono le squadre che potrebbero rinnovare qualcosa nel reparto portieri e il suo nome è in cima alla lista di questi club".