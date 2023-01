Inter, con l’Empoli i tre punti ma non solo. Doppio obiettivo: Baldanzi-Parisi per il futuro

BALDANZI - "Pur avendo soltanto 19 anni, il trequartista dell'Empoli ha esordito tra i professionisti già due anni fa in Coppa Italia, quando i toscani erano ancora in Serie B. Nove presenze e tre gol in questo campionato per lui, con le prestazioni che hanno richiamato l'attenzione degli uomini di mercato di molte squadre, tra cui l'Inter. Escludendo la possibilità che Baldanzi possa muoversi a gennaio, il problema nel trattare il promettente 19enne è che ancora non esiste di fatto un valore di mercato: cresce di partita in partita e per portarlo via da Empoli servirà mettere mano al portafoglio anticipando o superando la concorrenza. È altissima, quindi, la probabilità di un'asta, ammesso che lui non scelga di restare a crescere in un club che può assicurargli un posto da titolare. Il suo contratto fino al 2027 non mette certo fretta al presidente Fabrizio Corsi e in pole position pare esserci il Napoli. Ma tutto può cambiare, ovviamente", spiega Gazzetta.it.