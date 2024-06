Tra presente e futuro. L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale a caccia di elementi che possano migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma anche di giovani talenti sui quali investire. È il caso di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che, nonostante la giovanissima età, si è già messo in mostra in Serie B con la maglia della Sampdoria. Arrivato in blucerchiato in prestito dal Padova, il suo nome è finito sul taccunio di numerosi club.