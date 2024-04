La dirigenza dell'Inter è costantemente al lavoro per trovare rinforzi adeguati alle esigenze della squadra. Per il futuro prossimo, ma non solo: secondo tuttomercatoweb.com, alcuni emissari del club nerazzurro starebbero seguendo un giovanissimo difensore che si sta mettendo in mostra con la maglia della Sampdoria. Parliamo di Giovanni Leoni, centrale classe 2006, gettato nella mischia da Andrea Pirlo nonostante la giovanissima età e subito protagonista in Serie B.