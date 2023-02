Inter, occhi puntati sui quarti di Champions: “Passare il turno servirebbe per…”

Considerata l'ormai quasi impossibile rincorsa in campionato, considerato il ritmo pazzesco del Napoli, gli occhi dell'Inter sono puntati verso la sfida di Champions League contro il Porto. E, come scrive il Corriere dello Sport, passare il turno sarebbe importantissimo: "Al di là dei ricavi supplementari (sempre molto preziosi alla luce dei conti nerazzurri), tra premi e incassi da stadio, servirebbe per proseguire un percorso di crescita a livello internazionale, cominciato dal ritorno in Champions nel 2018, dopo 6 anni di assenza, ma che ha dovuto passare per tre eliminazioni dalla prima fase, tutte molto amare e deludenti. Con l’arrivo di Inzaghi in panchina, ecco il primo exploit agli ottavi: fermato però dalla corazzata Liverpool, messa comunque in grande difficoltà.