CdS – Inter, occhio alla 3a: l’anno scorso primi punti persi e inizio della rincorsa…

"Un motivo in più, insomma, per cominciare il campionato con un passo diverso. Un anno fa proprio alla terza giornata, gli uomini di Inzaghi persero i primi 2 punti (pari in casa della Samp). Ma allora era un’Inter con meno certezze, che aveva accusato il colpo delle cessioni di Hakimi e, soprattutto, di Lukaku. Qualcuno metteva pure in discussione la qualificazione Champions. Invece, trovata la quadratura tecnico-tattica, quella squadra spiccò il volo, conquistando la vetta e staccando pure le rivali. Le rincorse, però, consumano energie e, quasi sempre, c’è uno scotto da pagare. L’Inter lo ha “assaggiato” sulla sua pelle, piantandosi improvvisamente e permettendo al Milan di recuperare e risorpassare".