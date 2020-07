TS – Inter, l’offerta per Izzo non è più così scontata: decisivo il futuro di Conte e Marotta

Uno dei nomi accostati all’Inter per la prossima stagione è quello di Armando Izzo: il difensore del Torino piace a Conte e alla dirigenza interista, e la sua avventura in granata appare destinata a concludersi. Tuttavia, secondo Tuttosport, le strategie dei nerazzurri potrebbero cambiare: “Antonio Conte lo stima, al pari di Beppe Marotta che sarebbe disposto a inserire nella trattativa Roberto Gagliardini (il cui appeal nei confronti del Toro è un po’ scemato) e Andrea Pinamonti (adesso al Genoa ma controriscattabile dall’Inter per una cifra sui 20 milioni) grazie anche all’operato di Mino Raiola, agente dell’attaccante e dello stesso Izzo. Visti, però, gli ultimi risultati dell’Inter in campionato che hanno gettato qualche ombra sul futuro dell’allenatore e del dirigente, l’offerta interista per il difensore granata non è scontata“.