Inter, oggi Bastoni in gruppo: a Roma ci sarà. De Vrij? La parola d’ordine è…

Marco Astori

E' già vigilia di campionato in casa Inter, con i nerazzurri che domani alle 18 saranno ospiti della Roma dell'ex José Mourinho allo stadio Olimpico. Queste le ultime sui possibili recuperi dal Corriere dello Sport: "Ieri Bastoni, out per una gastroenterite contro lo Spezia, si è allenato a parte, ma oggi tornerà in gruppo e a Roma giocherà. A parte anche De Vrij. La parola d’ordine è evitare ricadute dopo i problemi muscolari accusati con l’Olanda", si legge.