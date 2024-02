Il Corriere dello Sport, poi, riporta aggiornamenti su Acerbi, uscito per un problema fisico nel corso del secondo tempo: "Da capire se Frattesi possa tornare subito, mentre tra oggi e domani Acerbi farà i controlli per verificare le condizioni del suo polpaccio destro. Il difensore garantisce che si tratti di un indurimento, ma non è il caso di correre rischi"