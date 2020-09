Inter, oggi amichevole col Lugano: Conte riparte dalle certezze. GdS: “Eriksen in panchina e…”

Oggi sarà una giornata importante perchè l’Inter giocherà la prima amichevole del pre-stagione contro il Lugano, a dieci giorni dall’inizio del campionato per i nerazzurri. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Conte riparte dalle certezze, ossia dal 3-5-2 con Lukaku e Lautaro come terminali offensivi e con Hakimi subito in campo. A centrocampo, invece, ci saranno Barella e Sensi mentre Brozovic, anche per questioni di mercato, dovrebbe far spazio ad uno tra Gagliardini ed Eriksen, con l’italiano favorito anche se per il danese ci sarà spazio sicuramente nel corso del match.