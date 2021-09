Inter, oggi Volpi valuta Sanchez. “Ha grande voglia e punta Samp e Real”

Sanchez per due settimane ha seguito un lavoro personalizzato e oggi capirà se nei prossimi giorni potrà gradualmente rientrare in gruppo

L'Inter aspetta Alexis Sanchez . Nonostante il reparto offensivo sia già ben fornito, il cileno può offrire altre importanti soluzioni, cambiando magari la partita entrando in corsa come fatto spesso il prossimo anno. Ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni da Tuttosport: "Oggi mentre alcuni suoi compagni si prepareranno per le ultime gare con le nazionali e altri si rilasseranno ancora per qualche ora con la famiglia, Alexis Sanchez salirà alla Pinetina per essere valutato dallo staff medico del dottor Volpi.

Rientrato a Milano lunedì 23 agosto, Sanchez per due settimane ha seguito un lavoro personalizzato e oggi capirà se nei prossimi giorni potrà gradualmente rientrare in gruppo o dovrà attendere ancora un po' prima di rivedere la luce. Il giocatore ha lavorato molto bene nell'ultima settimana, con grande voglia e c'è ottimismo affinché possa essere a disposizione di Inzaghi se non per la Sampdoria (domenica 12 alle 12.30), almeno per andare in panchina in Champions col Real il 15 settembre.