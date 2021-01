Che gioia in casa Inter: la squadra dedica un omaggio speciale ai tifosi che non ci sono

Una partita combattuta, tesa, di grandissima intensità. Un derby è sempre un derby, diceva giustamente Milan Skriniar prima dell’inizio della partita a San Siro. E come tale va vissuto. Il gol di Eriksen ha scatenato la gioia dei tifosi nerazzurri. E se da una parte c’è la gioia per aver battuto il Milan accedendo alle semifinali di Coppa Italia, dall’altra rimane un po’ di rammarico per quegli spalti ancora vuoti. E proprio a questo proposito la squadra ha voluto dedicare la vittoria ai tifosi con una corsa – tutti insieme, nessuno escluso – sotto la curva. Un omaggio al popolo interista, che si è dovuto accontentare di esultare sul divano. Nell’attesa di poter tornare a gioire negli stadi come una volta.