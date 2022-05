Inter, Onana si presenta e lancia la sfida a Maignan. E quanti consigli da Eto’o

Il portiere camerunense nella giornata di martedì è stato in sede per parlare con dirigenza e tecnico nerazzurri

Nel corso del vertice andato in scena nella sede dell'Inter tra il presidente Zhang, la dirigenza e il tecnico Inzaghi è apparso anche André Onana: il portiere camerunense, complice anche la partita di beneficenza organizzata dal connazionale Eto'o, ha avuto modo di vivere quella che sarà la sua prossima città. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Quarantotto ore intense, giusto per capire come sarà la vita da luglio in poi. André Onana è ripartito ieri destinazione Amsterdam, ma in due giorni si è immerso davvero dentro Milano, la città che diventerà presto sua. Lo ha richiamato qua l'amico e mentore Samuel Eto'o, la prima persona a cui il camerunese aveva telefonato quasi otto mesi fa, subito dopo essere stato contattato la prima volta da Piero Ausilio: il d.s. interista era stato lesto a mettere le mani sul miglior portiere con contratto in scadenza nel 2022. Oltre ad avergli raccomandato caldamente l'Inter a tempo debito, lunedì Eto'o ha abbracciato il connazionale André per il suo Integration Heroes Match. Ma, prima e dopo la partita, lo ha guidato in questa prima esplorazione milanese. Ha dato consigli per orientarsi anche sulla zona in cui abitare: pare che una delle possibilità sia trasferirsi in uno stabile di lusso non lontano da viale della Liberazione, sede del club nerazzurro, e con tanti inquilini rossoneri.