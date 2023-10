CorSera – Inter, Onana è solo un ricordo: Sommer si conferma portiere solido e attento

Nel brutto primo tempo giocato dall'Inter sul campo del Torino, uno dei pochi a salvarsi è stato Yann Sommer con un paio di interventi decisivi. Lo svizzero ha già portato a casa un risultato straordinario: è il primo in nerazzurro ad aver tenuta inviolata la porta per ben sei volte nelle prime nove giornate. "Sommer ha già fatto dimenticare Onana, che al Manchester United non se la passa proprio bene. Comunque Sommer si sta confermando un portiere solido e attento, oltre che esperto", sottolinea il Corriere della Sera.