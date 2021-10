Repubblica – Lazio-Inter, per Inzaghi nodo Lautaro: tutte le opzioni alternative

Il tecnico è alle prese con la preparazione della gara contro la sua ex squadra: l'argentino ce la farà ad essere titolare?

Lautaro Martinez ha segnato nella gara contro il Perù, il messaggio è arrivato bello forte alle orecchie del tecnico, ma il viaggio dall'Argentina fino alla capitale sarà comunque lungo e quindi ci sarà da valutare se schierarlo o meno tra i titolari. Se non dovesse farcela a giocare dal primo minuto sono due le opzioni: Calhanoglu o Sensi dietro a Dzeko oppure accanto a lui il giovane Satriano. Sempre che non ce la faccia Sanchez. A quel punto giocherebbe lui vicino al bosniaco, spiega La Repubblica. Anche perché la sua storia con l'Inter si è interrotta, prima della Nazionale, con una polemica. Si era lamentato di non essere stato impiegato con il Sassuolo. Se venisse chiamato in causa dal primo minuto, risponderebbe presente?