Inter-Nazionali, Sanchez e Vidal in volo per tornare in Italia

Il centrocampista nerazzurro ha twittato la foto insieme all'attaccante e ad altri compagni cileni che giocano in Europa

È il momento di tornare in Europa, in Italia, dove l'Inter li aspetta. Ma arriveranno probabilmente troppo tardi per la sfida contro la Lazio. Vidal e Sanchez sono su un aereo, insieme ad altri compagni della Nazionale cilena, per rientrare dopo la pausa per le Nazionali. Nell'ultima gara contro il Venezuela la Roja ha vinto tre a zero (doppietta di Pulgar e terzo gol di Brereton) e i due interisti hanno giocato per novanta minuti.