Inter-Oriali, è finita: addio con un anno di anticipo, resterà con la Nazionale

Le strade del club e del team manager si separeranno nuovamente nonostante un contratto fino al giugno 2022

Le strade dell'Inter e di Gabriele Oriali si separano nuovamente: secondo il Corriere dello Sport, infatti, l'ex centrocampista e attuale team manager nerazzurro sceglierà di dedicare le proprie energie solamente alla Nazionale. Il tutto nonostante un contratto con il club di viale della Liberazione valido ancora per un anno: "L'ufficialità non c'è ma l'ex braccio destro di Conte, nonostante un altro anno di contratto, va verso l'addio all'Inter. Resterà in Figc al fianco del ct Mancini".