Inter, cambio di agente per Oristanio: farà parte della scuderia di Beppe Riso

Il talentuoso trequartista classe 2002, oggi in prestito al Volendam, ha ufficializzato il cambio di procuratore

Cambio di agente per Gaetano Oristanio: il talentuoso trequartista dell'Inter, classe 2002 oggi in prestito al Volendam, in Olanda, è ufficialmente entrato a far parte della scuderia di Beppe Riso, già procuratore degli interisti Sensi, Dimarco, Gagliardini e Radu.