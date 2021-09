Volendam, Oristanio si sblocca: prima rete dell’interista nel 3-0 al De Graafschaps

Il calciatore classe 2002 di proprietà dell'Inter, Gaetano Oristanio, ha realizzato la prima rete in Olanda con la maglia del Volendam

Gaetano Oristanio si sblocca con la maglia del Volendam. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell'Inter e in prestito al club olandese, ha realizzato la sua prima rete in Olanda nel successo per 3-0 in casa del De Graafschaps.