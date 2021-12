Inter, ormai nessuno si nasconde. “E anche se nessuno nel club lo ammetterà…”

L’obiettivo è lo scudetto e quindi la seconda stella. Non potrebbe essere altrimenti, alla luce di quanto si vede in campo

L'estate in casa Inter è stata tumultuosa, ma al giro di boa in campionato si può tranquillamente dire che è stato raggiunto un perfetto equilibrio. Tanto merito va a Simone Inzaghi, che col suo lavoro ha fatto sentire tutti partecipi e sta mostrando un gran calcio. E gli obiettivi, come scrive il Corriere dello Sport, ora sono chiari: "Anche se probabilmente nessuno dentro all’Inter lo ammetterà, in questi mesi l’asticella si è alzata. «Siamo in linea con quanto chiesto dalla società che ci aveva chiesto di andare agi ottavi e mantenere i primi quattro posti in campionato», ha ricordato l’allenatore nerazzurro. Ora, però, nessuno si nasconde o fa giri di parole: l’obiettivo è lo scudetto e quindi la seconda stella. Non potrebbe essere altrimenti, alla luce di quanto si vede in campo".