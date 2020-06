Inter, Orrico: “Con Conte le delusioni non ci sono mai. Ma ieri bella legnata sui denti”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Corrado Orrico, ex allenatore, ha parlato così del campionato di Serie A, soffermandosi sul momento dell’Inter.

Inter e Lazio come le vede?

“Male, hanno preso una bella legnata nei denti tutte e due. Ancora una volta la Juve va via. Vede, finché le altre rimarranno delle buone squadre, non riusciranno mai a intaccare il predominio dei bianconeri. La Juve ha degli specialisti nel settore che sono i più bravi al mondo, sia in attacco che in difesa. La differenza la fanno loro. Anche in un’annata non fantastica”.

Guardiamo in casa Inter: Conte ha più o meno gli stessi punti di Spalletti.

“Beh, ma Spalletti non è che fosse l’ultimo del villaggio. Ha lasciato il suo timbro ovunque andato. È un allenatore che può reggere il confronto con Conte, pur nelle diversità: da una parte c’è una maggior cocciutaggine nell’inseguire concetti di gioco, dall’altro una fantastica capacità di risolvere al momento i problemi che nascono. Conte i problemi cerca di prevederli, Spalletti li risolve quando li deve affrontare. Stiamo parlando di due allenatori tra i migliori che abbiamo in Italia”.

L’Inter, comunque, fa bene a insistere nel progetto Conte?

“Fa bene, perché se c’è uno spiraglio lui lo trova. Con qualche contraddizione, come nella partita di ieri, perché la squadra che giocava un calcio più evoluto era il Sassuolo, non l’Inter, va detto. Però, con Conte, alla fine le delusioni non ci sono mai”.