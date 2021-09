GdS – Inter, ottavi di Champions decisivi per evitare altre cessioni dolorose

Il passaggio del turno in Europa garantirebbe alla società introiti notevoli per le bisognose casse nerazzurre

In casa Inter si pensa al futuro in Champions League, reso ora più complicato dal pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Grande importanza, come scrive La Gazzetta dello Sport, ricade anche sull'aspetto economico: "I ricavi Champions sono la fonte di sostentamento primario visto che Suning, travolto da gravi problemi in patria, ha definitivamente chiuso i rubinetti: per ridurre i rischi di nuove vendite dolorose dopo Hakimi e Lukaku, occorre quindi rompere il salvadanaio europeo".