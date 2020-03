Inter, ottimismo su Kumbulla: trattativa avanzata, con il Verona si parlerà anche di…

Giovani, abituati a giocare nella difesa a tre: sono questi i due requisiti necessari che l’Inter sta cercando per i difensori del futuro. Oltre a Evan N’Dicka, secondo quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri rimangono in prima fila per il difensore albanese del Verona Marash Kumbulla, “destinato sulla destra a sostituire Diego Godin che ha mostrato difficoltà nell’adattarsi alla linea a tre dopo aver giocato per tutta una carriera a quattro“.

TRATTATIVA AVANZATA – “La trattativa più avviata per la batteria dei centrali (ma per la casellina a destra) è quella che porta a Kumbulla. A gennaio non pochi sono stati gli incontri tanto con il Verona, quanto con gli agenti del giocatore. Il club gialloblù valuta l’albanese (nato però a Peschiera del Garda, quindi con passaporto anche italiano) 25 milioni ma gli ottimi rapporti tra i due club invitano all’ottimismo: in estate andrà discusso già il riscatto di Dimarco e la situazione che riguarda Salcedo (nella triangolazione col Genoa che l’ha ufficialmente prestato al Verona), operazioni propedeutiche senz’altro ad agevolare lo sbarco di Kumbulla ad Appiano“.