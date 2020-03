Inter, mossa per bloccare Kumbulla. Marotta e Ausilio hanno un jolly che può essere decisivo

La difesa è uno dei reparti in casa Inter che quest’estate sarà rimodellato. Con i soli Skriniar, De Vrij e Bastoni certi di proseguire in nerazzurro, il club avrebbe già mosso i primi passi per aggiungere un altro colpo futuribile all’organico. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: “L’Inter si è già mossa per bloccare uno dei migliori difensori in circolazione nel nostro campionato, in prospettiva. Ovvero l’albanese Kumbulla – si parte da una valutazione di almeno venti milioni di euro – che sta vivendo una stagione da protagonista nella retroguardia del Verona. E decisamente a proprio agio nella difesa a tre. Un profilo sul quale Ausilio e Marotta lavorano seriamente. Sfruttando l’asse con la società gialloblù, alla quale è appena stato girato in prestito Dimarco“.