Padovan: “Liverpool intenso ma l’Inter ha colpi importanti. Dovrebbe giocare Sanchez,ma…”

Il giornalista ha parlato della sfida contro i Reds e ha detto la sua anche sulle scelte che Inzaghi dovrà fare in attacco

No. Chiaro che dal punto di vista dell'intensità e della qualità degli interpreti gli inglesi si fanno preferire mal'Inter sa giocare anche in maniera intensa, anche se non per tutta la partita e ha interpreti che hanno dei bei colpi. In particolare mi aspetto qualcosa da Lautaro. Sanchez non dovrebbe partire titolare. Pur non amando queste cose social (il leone addormentato pubblicato dal giocatore.ndr), onestamente lo farei giocare perché in questo momento vede la porta e sguscia via in velocità , è più in forma ma in questo momento Inzaghi sa chi può dare di più e sa anche magari che deve cercare di solleticare l'orgoglio di Lautaro Martinez.