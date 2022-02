Inter, non solo Lautaro. TS: “Possibile altra bocciatura che avrebbe del clamoroso”

Il ballottaggio con Alexis Sanchez è stato uno dei temi più spinosi della vigilia ma l’argentino resta davanti: ma occhio ad un'altra mossa possibile

Inter-Liverpool dovrà essere la notte della consacrazione di Lautaro Martinez . Il centravanti argentino ha infatti tanta voglia di tornare al gol e quale occasione migliore di una gara così prestigiosa? Perché dovrebbe essere lui, come spiega Tuttopsort, a guidare l'attacco con Edin Dzeko: "Il ballottaggio con Alexis Sanchez è stato uno dei temi più spinosi della vigilia ma l’argentino resta davanti un po’ perché fin qui in Coppa ha sempre giocato titolare in coppia con Edin Dzeko, un po’ perché, come spiegato da Simone Inzaghi, giocheranno tutti e tre gli attaccanti e sicuramente può avere un impatto più importante sul match il Niño Maravilla entrando in corsa piuttosto che un Lautaro depresso da una bocciatura che avrebbe del clamoroso .

Discorso simile per Stefan De Vrij, pure lui insidiato da Danilo D’Ambrosio (nel caso in cui l’olandese non giocasse, toccherebbe a Skriniar piazzarsi al centro). Pure in questo caso, un allenatore attento agli equilibri interni quale è Inzaghi, difficilmente cambierà la difesa titolare una volta recuperato alla causa pure Alessandro Bastoni che ieri, come previsto è rientrato in gruppo. I problemi sono piuttosto tutti in mezzo al campo dove oltre a Barella (squalificato: in sua vece, Vidal) non ci sarà pure Matias Vecino (infiammazione del compartimento mediale del ginocchio sinistro). L’uruguaiano ieri è rimasto ai box e così Inzaghi potrà pescare in panchina dal solo Gagliardini tra i giocatori di prima squadra".