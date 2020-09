Padovan: “Inter ti manca una sola cosa per raggiungere e sovrastare la Juve”

Giancarlo Padovan, in studio a Skysport per analizzare le aspettative rispetto alla stagione che sta per iniziare, ha parlato anche di Inter. Questo è quanto ha detto: «All’Inter manca Vidal ma arriverà. Mancherebbe poi pochissimo per essere alla pari della Juve o sovrastarla. Credo manchi un altro esterno. La qualità è anche sostanza. Alonso andrebbe benissimo perché abbina qualità e sostanza, va a rete qualche volta, spinge bene e difende bene. L’Inter è avanti, deve vendere prima di acquistare. Brozovic o anche Perisic che però è stato positivo con il Bayern Monaco».

(fonte: SS24)