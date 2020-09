E’ ormai questione di ore per l’arrivo a Milano di Arturo Vidal. Lo ribadisce anche Claudio Raimondi negli studi di Sport Mediaset: “In questo momento il giocatore è in riunione con gli agenti e la dirigenza del Barcellona. Al termine dell’incontro ogni momento sarà quello buono per il suo sbarco a Milano che avverrà tra stasera e domattina. Si sta discutendo di alcuni bonus da sistemare”.