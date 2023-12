Sono quattro gli insufficienti nell’Inter che ieri ha pareggiato 0-0 contro la Real Sociedad. 5,5 per Calhanoglu, Mkhitaryan e Sanchez, il peggiore sempre per il Corriere dello Sport è Arnautovic. Voto 5 per l’austriaco: “Qualche duello fisico, nulla di più nel vuoto cosmico”, si legge. Il migliore invece è Francesco Acerbi, da 7 in pagella: “Colonna portante a cui Inzaghi non rinuncia praticamente mai. La prestazione contro gli spagnoli evidenzia i motivi di fondo ancora una volta”, si legge.