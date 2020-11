Ts – Real-Inter, pagelle: Bastoni 5,5, ecco perché. Lautaro 7. Conte 5: “Se continuerà…”

Tuttosport. Il quotidiano elegge Lautaro come migliore in campo, voto 7: “ Giocare contro Sergio Ramos in un momento di non grande forma, non è il massimo, ma il “Toro” lotta, non molla l’osso e alla fine trova il gol e un assist “. Il giorno dopo Real-Inter , arrivano le pagelle di. Il quotidiano elegge Lautaro come migliore in campo, voto 7: ““.

Il peggiore Hakimi, 4,5: “ Il retropassaggio da cui nasce l’1-0 che cambia la partita vale da solo la bocciatura. Per il resto si mostra contratto, come se pagasse l’emozione da ex “.

5,5 per Bastoni: “ Quasi perfetto per 80 minuti, quando però si fa trovare posizionato male sul gol del 3-2 e buca l’intervento “.

Insufficienza anche per Antonio Conte: “ Voleva imporre il gioco e per alcuni tratti, prima e dopo il 2-2, l’Inter ha dato la sensazione di poter fare sua la gara. Ma se continuerà a difendere così, andrà poco lontano “.

(Tuttosport)