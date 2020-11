VIDEO / Real Madrid-Inter 3-2: rimpianto nerazzurro, cammino europeo compromesso ma non segnato

MADRID – Come nelle precedenti due uscite in Champions Leagiue l’Inter semina tanto ma questa volta non raccoglie nemmeno un punto. Contro un Real Madrid non irresistibile l’Inter cede nella ripresa dopo aver rimontato il doppio svantaggio iniziale. Un buona prestazione quella offerta dai ragazzi di Antonio Conte e da Lautaro in attacco, che però non porta i frutti sperati alla viglia. I padroni di casa approfittano di una leggerezza di Hakimi per siglare il vantaggio e trovano pochi minuti dopo il raddoppio con Sergio Ramos che stacca da solo in area su corner. Lautaro suona la carica per la rimonta che arriva a compimento con Perisic. Sempre sui piedi di Lautaro la palla per il possibile sorpasso che non arriva, ma arriva il vantaggio dei padroni di casa che nasce dall’assist di Vinicius per Roddygo, appena entrati, che seminano il panico nella retroguardia nerazzurra, presa d’infilata.

Si complica notevolmente il cammino europeo dei nerazzurri che ora scivolano al quarto posto in classifica e dovranno dare il tutto per tutto nelle prossime tre gare per tenere accesa la speranza di una qualificazione che appare oramai insperata.