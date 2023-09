Inter, pagelle TS: Calhanoglu come Thuram, professor Mkhitaryan da 8,5

Anche per Tuttosport, non ci sono insufficienti in casa Inter dopo il 5-1 contro il Milan nel derby: ecco le principali pagelle

Anche per Tuttosport, non ci sono insufficienti in casa Inter dopo il 5-1 contro il Milan nel derby. Il migliore in campo è Mkhitaryan, voto 8,5: “Segna due gol, regala un assist al bacio a Frattesi e fa tante altre cose buone. Unica macchiolina in una gara da professore il gol mancato di testa dopo 11 minuti”, si legge.