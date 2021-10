Tavelli (Sky): “L’Inter ne pareggia troppe. Dzeko si accoppia meglio ma non può…”

Il giornalista ha parlato del momento dei nerazzurri e delle scelte in attacco con Correa che potrebbe trovare spazio

«L'Inter pareggia troppe partite. Ha pareggiato contro Atalanta, Samp, Shakhtar e deve riuscire ad inanellare un filotto di vittorie. Vedo più complicato il passaggio in CL, dove ha solo un punto. L'ho vista meglio con il Real rispetto alla prestazione contro gli ucraini. Dzekoè quello che si accoppia meglio agli altri, vedo bene lui insieme a Lautaro o con Correa ma non può giocare tutte queste partite senza risentirne». Fabio Tavelli, giornalista di Skysport, ha parlato delle scelte dell'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con il Sassuolo che arriva dopo il pareggio con lo Shakhtar in Champions.