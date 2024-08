"Nelle ultime cinque stagioni l’Inter all’esordio in Serie A aveva sempre vinto. Il dopo partita di Genova però lascia l’amaro in bocca soprattutto per come è maturato il 2-2 finale, nonostante la rimonta e il momentaneo sorpasso ai danni della squadra di Gilardino. In pieno recupero quel rigore ha fatto evaporare il sapore dei primi tre punti ed è questo a spiegare la delusione manifestata da Simone Inzaghi (...)".