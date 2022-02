Corsera: “Inter, il pari sembrava perfino stretto. Resta la consapevolezza che…”

La banda di Inzaghi ha cuore, anima, orgoglio. Resiste sin che può: le incursioni di Perisic, il genio di Calhanoglu, i colpi di Vidal

L'Inter ha poco da rimproverarsi: soffre la partenza fulminante dei rossi, ma non rinuncia mai e sino all'ultimo maledetto quarto d'ora sono nerazzurre le occasioni migliori, compresa una traversa di Calhanoglu nel primo tempo. Ma il Liverpool ha qualcosa in più: classe, esperienza, solidità mentale. Nel momento più difficile risorge come solo le grandi squadre sanno fare, vincendo la settima partita consecutiva in Champions, la terza in Italia, la seconda a Milano dopo quella con il Milan nel girone di qualificazione. La banda di Inzaghi ha cuore, anima, orgoglio. Resiste sin che può: le incursioni di Perisic, il genio di Calhanoglu, i colpi di Vidal. Non è poco. Ma non basta. I quarti della Coppa con le grandi orecchie sembrano stregati. All'Inter resta la consapevolezza di essere sulla buona strada. Una soddisfazione un po' amara".