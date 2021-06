Inter, parla Audero: “Interesso ai top club? Sono felice, ma sto bene a Genova”

Le parole del portiere a Sky Sport: "Il mercato è sempre un argomento delicato, io non mi concentro sul mio mercato. Se interesso a dei grandi club sono felice"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Emil Audero, portiere della Sampdoria accostato all'Inter negli scorsi giorni, ha parlato così del suo futuro: "Il mercato è sempre un argomento delicato, io non mi concentro sul mio mercato. Se interesso a dei grandi club sono felice per due motivi: per l’interesse in sé e per il fatto che questo interesse sia figlio delle mie buone prestazioni nella SampPer il mercato dico sempre che ne sapete di più voi. Per il resto, posso solo ribadire quanto io stia bene qui a Genova. Qui mi hanno fatto subito sentire a casa, a mio agio".