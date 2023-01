La Stampa – Inter-Parma serata da Campioni del Mondo decisa da un colpo d’astuzia

La Stampa in edicola questa mattina torna su Inter -Parma di ieri sera. I nerazzurri hanno ottenuto il passaggio del turno, non senza soffrire.

Si legge sul quotidiano: "È stata una serata da Campioni del Mondo a San Siro. Lautaro, fresco di titolo conquistato in Qatar, ha evitato la sconfitta a due minuti dal 90’. Nerazzurri ai supplementari dopo più di una frazione in svantaggio per lo splendido gol firmato dal 26enne croato Stanko Juric. Buffon, in cima al mondo nel 2006 con l’Italia a Berlino, ha incantato con una parata superlativa, a distanza di pochi secondi, che ha negato il sorpasso a Dzeko. Riflesso prodigioso a quasi 45 anni. L’ex portiere della Juventus si è arreso solo nel corso del secondo tempo supplementare a un astuto pallonetto di testa dal limite dell’area di Acerbi, sempre più leader nerazzurro per la gioia di Simone Inzaghi che l’ha fortemente voluto dalla Lazio la scorsa estate".