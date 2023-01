Lautaro veste i panni del leader. Dzeko ci prova, ma a salvare Inzaghi è Acerbi

L'Inter fatica e non poco contro il Parma. Fino a pochi minuti dalla fine i nerazzurri erano in svantaggio, poi ci ha dovuto pensare Lautaro a pareggiare e a regalare i supplementari alla squadra di Inzaghi .

"Non il guizzo di una stella qualsiasi, ma del 10 che è appena salito sul tetto del mondo: a due minuti dal 90’, Lautaro ha scaricato verso la porta di Buffon tutta la rabbia per una serata storta. Il Toro è andato in doppia cifra di gol considerando tutte le competizioni per la quarta stagione consecutiva. Stavolta Lautaro s’è messo i panni del leader, ha sistemato la fascia da capitano dopo l’uscita di D’Ambrosio e poi ha colpito, nel momento in cui l’eliminazione sembrava vicina", spiega La Gazzetta dello Sport.