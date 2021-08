Inter, a Parma la contestazione della Curva. Inzaghi dà un’altra chance a Satriano

I tifosi dell'Inter faranno sentire la loro voce contro la proprietà Suning e la smobilitazione dopo lo scudetto

Lukaku ha chiesto di non essere presente a Parma, in attesa di completare il trasferimento al Chelsea. Così oggi Inzaghi dovrà già fare a meno del belga per l'amichevole con il Parma. Ci sarà, però, la Curva e il clima non sarà certo amichevole. Il tifo nerazzurro farà nuovamente sentire la sua voce contro Suning e la gestione del club dopo la vittoria dello scudetto.

"Si sente già aria di contestazione e malcontento nel cielo estivo della squadra che sta per nascere, mentre in campo Inzaghi tenterà di dare forma a un gruppo che per la prima volta dovrà fare i conti con l’assenza di quello che è stato il giocatore-faro nelle ultime due stagioni - Lukaku ieri non si è allenato per sua richiesta e non sarà ovviamente in campo. In attacco dovrebbe quindi avere un’altra chance Satriano. All’esordio in campionato contro il Genoa, Lautaro sarà squalificato. Si punta sul recupero di Sanchez, ma il cileno sta tuttora seguendo il programma di recupero per riprendersi dall’infortunio al polpaccio sinistro rimediato in Coppa America e non ha ancora iniziato a correre. Satriano attualmente è l’unica certezza dell’attacco interista per Inzaghi", riporta Tuttosport.