Bucchioni: “Ora Lukaku, poi toccherà a Lautaro. Marotta teme che Suning…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dell'Inter e della cessione di Lukaku, oltre che dell'interesse del Barça per Lautaro

Andrea Della Sala

Nell'editoriale per Tmw il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dell'Inter e della cessione di Lukaku, oltre che dell'interesse del Barça per Lautaro Martinez:

"Da Barcellona raccontano già che il giocatore che più di ogni altro piace all’allenatore Koeman è Lautaro Martinez dell’Inter. Prepariamoci a un altro tormentano visto che, guarda caso, il giocatore non vuole firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Il suo procuratore prende tempo da troppe settimane, evidentemente nell’aria c’era qualche sentore e nella pentola degli argentini stava bollendo qualcosa da tempo. Conte sapeva tutto prima degli altri e ha deciso di conseguenza. Ora se ne va anche Oriali. Hakimi era soltanto una delle cessioni in programma ed era facile intuirlo. Ora tocca a Lukaku come anticipato una settimana fa, poi partirà l’attacco a Lautaro. E il signor Zhang non dirà no perché con questi soldi spera di non perdere l’Inter e nel frattempo poter concludere quella cessione che era già stata preparata qualche mese fa e non andò in porto".

"Fonti vicine alla società raccontano anche di un Marotta molto contrariato, da mesi è rimasto lui a metterci la faccia, sta facendo i salti mortali per tenere assieme l’aspetto sportivo con quello economico, ma gli sforzi, i risparmi, le cessioni già fatte e il mercato creativo non bastano più. Il via libera di Zhang alla cessione di Lukaku sta facendo seriamente riflettere il manager se è ancora il caso di continuare o dimettersi. Se resterà lo farà solo per rispetto dei tifosi e per cercare comunque di rimediare a queste cessioni eccellenti e presentare una squadra comunque competitiva al via del campionato. Marotta teme che anche per l’affondo del Barcellona su Lautaro (quando arriverà ufficialmente) la proprietà cinese avrà un atteggiamento possibilista".

Cosa farà l’Inter per sostituire il gigante belga. L’input cinese è quello di spendere meno del trenta per cento della cifra pulita che arriverà nelle casse della società, quindi torna difficile pensare a giocatori come Vlahovic o Zapata. La Fiorentina considera il serbo incedibile, ma potrebbe vacillare solo per 60-70 milioni. Zapata l’anno scorso non fu ceduto per cinquanta milioni. Ecco spiegato perchè l’Inter pensa a Scamacca o Raspadori e un incontro con il Sassuolo è in programma. Due giocatori diversi per caratteristiche, ma entrambi inseribili negli schemi di Inzaghi, che l’Inter spera di prendere in prestito con obbligo di riscatto per l’anno prossimo. Affare difficile, da costruire. L’altro obiettivo potrebbe diventare Belotti che ha una valutazione attorno ai trenta milioni e fatica a trovare l’intesa con il Toro".