Le rivali – Parma, Cornelius: “Inter grande squadra. Ma faremo del nostro meglio”

A Sky Sport prima di Inter-Parma, l’attaccante gialloblù Cornelius ha presentato così la gara contro i nerazzurri a San Siro:

“Mi aspetto una partita difficile come sempre quando vieni a giocare qui, ti trovi davanti a una grande squadra. Noi faremo del nostro meglio per ottenere un risultato positivo. In questo momento siamo un po’ in difficoltà, ma stiamo comunque lavorando. Chiaro che venire qui e conquistare punti non è facile. Lavoriamo duramente e continuare a farlo, poi chi fa gol non importa, basta che faccia gol qualcuno“.

(Fonte: Sky Sport)