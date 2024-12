"Vero è che i precedenti non vanno in campo, ma a corroborarli fa testo pure il rendimento della squadra di Pecchia fin qui in trasferta: una sola sconfitta, il 31 agosto a Napoli con i gol di Lukaku e Anguissa segnati nel recupero, poi 4 pareggi (tra cui il 2-2 allo Stadium contro la Juve) e 1 vittoria. Agli atti resta pure il ricordo del 3-1 alla lanciatissima Lazio nell’ultima di campionato, il rende l’idea di come l’indole “giochista” del Parma trovi la sua esaltazione proprio contro le grandi. Inzaghi - complice quanto purtroppo accaduto a Firenze - arriverà con un’Inter freschissima e riproprorrà dal 1’ la ThuLa che, dopo aver fatto collezione di premi al Gran Galà Aic, è chiamata a una pronta risposta sul campo perché, a livello psicologico, potrebbe essere una iattura rischiare di perdere contatto con il treno di testa, pur con una partita da recuperare", aggiunge il quotidiano.