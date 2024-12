Nel primo anticipo del venerdì di campionato, l’Inter andrà in scena davanti al proprio pubblico in una serata che promette di rivelarsi tutt’altro che priva di insidie. L’avversario di turno, il Parma, è reduce dal convincente successo sulla Lazio, che si aggiunge ad altri risultati importanti già ottenuti con le ‘big’ del campionato, come la vittoria contro il Milan e i pareggi con Fiorentina e Juventus. I nerazzurri, pronti a ripartire all’inseguimento della vetta, tornano in campo dopo la sospensione del match di Firenze, in una serata nella quale le questioni di campo sono passate completamente in secondo piano rispetto alla preoccupazione per le condizioni di salute di Edoardo Bove.