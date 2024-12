Mondiale per Club – Inter, ecco dove vedere il sorteggio in diretta

L'Inter parteciperà al Mondiale per Club FIFA 2025 e sarà una delle 12 squadre europee che prenderanno parte alla competizione. L'ammissione dei nerazzurri è stata conseguita grazie al ranking nelle competizioni europee. La FIFA ha annunciato che il sorteggio per il Mondiale per Club 2025 si terrà a Miami giovedì 5 dicembre alle ore 13:00 locali, quando in Italia saranno le 19:00 in Italia.