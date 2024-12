Inter, Zanetti e Antonello in USA per il sorteggio del Mondiale per Club

I due dirigenti in Florida per rappresentare il club nerazzurro in occasione della cerimonia del sorteggio

Per Juventus e Inter, l’estate del 2025 inizierà a delinearsi in maniera insolita questa sera. Nulla a che vedere con ritiri o tournée: il focus sarà sul sorteggio della prima edizione del Mondiale per Club, voluto dalla FIFA, in programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Grazie ai risultati ottenuti in Champions League nelle ultime cinque stagioni, le due italiane sono tra le 32 squadre qualificate.