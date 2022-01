Inter, Parolo: “Non mi aspettavo un impatto così forte di Inzaghi. Ha portato…”

Le parole dell'ex centrocampista: "Inzaghi? Non mi aspettavo entrasse così velocemente nella testa dei giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "Non mi aspettavo un impatto così forte di Simone Inzaghi, non mi aspettavo entrasse così velocemente nella testa dei giocatori, l'ho detto anche a lui. Ha portato idee nuove, bel gioco e compattezza", le sue dichiarazioni.